الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

قبل النهائي المرتقب.. مشوار المغرب والأرجنتين بنهائي كأس العالم للشباب

كتب : مصراوي

05:48 م 19/10/2025
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
    منتخب البرازيل والمغرب في كأس العالم للشباب
    منتخب المغرب للشباب
    منتخب المغرب للشباب
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
    منتخب مصر للشباب ضد المغرب

يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة تاريخية في نهائي كأس العالم للشباب المقام في تشيلي، حين يصطدم المنتخب المغربي بنظيره الأرجنتيني في موقعة تُعد من العيار الثقيل.

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

منتخب المغرب سيلتقي نظيره الأرجنتيني عند الثانية صباح يوم غد الإثنين في النهائي.

مشوار المنتخبين في كأس العالم للشباب

مشوار منتخب المغرب في كأس العالم للشباب :

بدأ منتخب المغرب البطولة بانتصار مميز على إسبانيا بثنائية نظيفة، ثم واصل تألقه بتغلبه على البرازيل بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى خسارته الوحيدة في دور المجموعات أمام المكسيك بهدف دون رد.

وفي الأدوار الإقصائية، تجاوز "أشبال الأطلس" كوريا الجنوبية في دور الـ16 بنتيجة 2-1، ثم واصل التألق بالفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، اصطدم المنتخب المغربي بفرنسا وتمكن من حسم التأهل إلى النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح، ليكتب اسمه في التاريخ بتأهله إلى نهائي مونديال الشباب في تشيلي.

مشوار الأرجنتين في كاس العالم للشباب :

دخل منتخب الأرجنتين البطولة بقوة محققًا العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد فوزه على كوبا (3-1)، وأستراليا (4-1)، وإيطاليا (1-0).

وفي الأدوار الإقصائية، اكتسح "التانغو" منتخب نيجيريا برباعية نظيفة في دور الـ16، ثم واصل انتصاراته بتخطي المكسيك بثنائية دون رد في ربع النهائي، قبل أن يتغلب على كولومبيا بهدف نظيف في نصف النهائي، ليبلغ النهائي بعد مشوار مثالي خالٍ من التعثرات.

شباب المغرب منتخب المغرب شباب الأرجنتين منتخب الأرجنتين كأس العالم للشباب موعد مباراة المغرب والأرجنتين

