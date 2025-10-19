مباريات الأمس
نجم الأهلي السابق: الشيبي وماييلي بيتمنوا يلعبوا للأحمر

كتب : محمد خيري

01:11 م 19/10/2025
تحدث عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن فوز بيراميدز ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نظيره نهضة بركان المغربي.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "بيراميدز يمتلك محمد الشيبي أفضل ظهير أيمن في القارة الإفريقية، عدم تأثير بيراميدز فنيا برحيل إبراهيم عادل وغياب رمضان صبحي يدل على نجاح المدرب يورتشيتش".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "إيفرتون لاعب بيراميدز لم يصنع الفارق مع الفريق حتى الآن".

واختتم حديثه قائلًا: "من وجهة نظري لو محمد الشيبي أو ماييلي عرض عليهم الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة يوافقون بسبب اسم النادي الكبير، وأي لاعب يتمنى الانضمام للأحمر".

فيستون ماييلي بيراميدز الأهلي الشيبي محمد الشيبي

