قصص متفوتكش.. رسالة نجم الزمالك للجماهير.. وجائرة مالية ضخمة لبيراميدز

10 صور من وصول بعثة الأهلي لمطار القاهرة بعد الفوز على إيجل نوار

"لو رجعنا نلعب هنكسبهم أكتر من 6".. تعليق ساخر من نجم الأهلي السابق على

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

بيزيرا يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك بعد الفوز على ديكيداها

وجه البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الفريق، بعد الفوز أمس السبت على حساب ديكيداها الصومالي، في كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

"تخطى 6 مليون دولار".. خزينة بيراميدز تنتعش بمبلغ ضخم بعد التتويج بأكثر من لقب قاري

ومع حصد بيراميدز للعديد من الألقاب القارية، بدأت خزائنه تنتعش بالكثير من الأموال، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

"ضيعت وقتي".. وكيل نجم الزمالك يعلن تقدم اللاعب بشكوى للفيفا

أعلن مسعد يوسف وكيل محمود بنتايك نجم فريق الزمالك، بتقدمه بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"ترقب جون إدوار وتجاهل لاعب".. 4 مشاهد "لم تعرضها الكاميرات" من لقاء الزمالك وديكيداها الصومالي

شهدت مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، 4 لقطات لم تعرضها عدسات الكاميرات، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

ياسين مرعي يكشف رسالة ثورب للاعبين بعد فوز الأهلي على أيجل نوار

أعرب ياسين مرعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إيجل نوار البوروندي بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

رسالة قوية من جماهير الزمالك ضد محترف الفريق.. ورد غير متوقع من اللاعب (فيديو)

وجهت جماهير نادي الزمالك رسالة قوية للمهاجم التونسي بصفوف الفريق سيف الجزيري خلال مباراتهم أمام نظيرهم ديكيداها الصومالي، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

بعد الفوز على إيجل نوار.. ياس توروب يذكر الجماهير ببداية كولر وفايلر مع الأهلي

استهل الدنماركي ياس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مشواره مع الفريق اليوم السبت، بمواجهة نظيره إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من مدرب الأهلي على الفوز أمام أيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

أعرب ياس ثورب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز الأول في مشواره مع الفريق، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب إيجل نوار البوروندي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا