الإسماعيلي يفوز على حرس الحدود في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

11:19 م 18/10/2025

النادي الاسماعيلي

حقق فريق الإسماعيلي فوزا مهما على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر في الدوري المصري.

أهداف فريق الإسماعيلي وحرس الحدود

وسجل أهداف فريق الإسماعيلي كلا من: عبدالله محمد في الدقيقة 45، عمر فتحي في الدقيقة 73 عن طريق هدف ذاتي، أنور عبد السلام في الدقيقة 2+90.

وسجل هدف حرس الحدود الوحيد اللاعب إبراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.

ترتيب الإسماعيلي و الحرس في الدوري

وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 11 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر.

الاسماعيلي حرس الحدود

