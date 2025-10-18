"4 مستبعدين".. تعرف على دكة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي

بعد غياب 932 يوما.. زيزو يعود للظهور في دوري أبطال أفريقيا

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استبعد الجهاز الفني لفريق الأهلي أربعة لاعبين من قائمته التي سيخوض به مباراة إيجل نوار البوروندي.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره إيجل نوار عند الرابعة عصر اليوم السبت في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

دكة بدلاء الأهلي أمام إيجل نوار

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي خلال مباراة إيجل نوار كل من: مصطفى شوبير، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر ونييتس جراديشار، فيما تم استبعاد الرباعي: محمد سيحا، محمد شكري، أحمد عابدين ومحمد عبدالله.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره إيجل نوار على ستاد القاهرة عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

التشكيل الرسمي.. الأهلي بالقوة الهجومية الضاربة أمام أيجل نوار

عرض مغري من الدوري الليبي لنجم الزمالك.. ورد مفاجئ من اللاعب



