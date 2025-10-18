مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

- -
20:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية

ديكيداها

- -
19:00

الزمالك

جميع المباريات

"4 مستبعدين".. تعرف على دكة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي

كتب : مصراوي

03:53 م 18/10/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استبعد الجهاز الفني لفريق الأهلي أربعة لاعبين من قائمته التي سيخوض به مباراة إيجل نوار البوروندي.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره إيجل نوار عند الرابعة عصر اليوم السبت في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

دكة بدلاء الأهلي أمام إيجل نوار

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي خلال مباراة إيجل نوار كل من: مصطفى شوبير، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر ونييتس جراديشار، فيما تم استبعاد الرباعي: محمد سيحا، محمد شكري، أحمد عابدين ومحمد عبدالله.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره إيجل نوار على ستاد القاهرة عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:
التشكيل الرسمي.. الأهلي بالقوة الهجومية الضاربة أمام أيجل نوار

عرض مغري من الدوري الليبي لنجم الزمالك.. ورد مفاجئ من اللاعب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وإيجل نوار موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار دوري أبطال أفريقيا مباريات دوري أبطال أفريقيا الأهلي مباراة الأهلي اليوم

