إعلامي يكشف حقيقة رغبة بيزيرا في فسخ تعاقده مع الزمالك

أكد الإعلامي ابراهيم عبدالجواد أن والد اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا المحترف في صفوف الزمالك، نفي كل ما يتردد في الفترة الأخيرة عن رغبة نجله في فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء والرحيل عن مصر.

وقال عبدالجواد مساء الخميس، عبر برنامجه في قناة أو سبورت: "تواصلنا مع والد بيزيرا وأكد عن رغبة اللاعب في الاستمرار مع نادي الزمالك وسعادته بحب الجماهير له والدعم الذي يتلقاه".

وتابع: " اللاعب يقدر حالة الحب والثقة الجماهيرية التي حصل عليها ويريد تتويج ذلك بحصد البطولات مع الزمالك".

وواصل: "كل ما يتردد عن فسخ تعاقده وتقديم شكوى ضد إدارة الزمالك عار تمام من الصحة واللاعب يعرف مدى الأزمة المالية التي يمر بها النادي وأن هذا ينطبق علي جميع اللاعبين وليس هو فقط".

وانضم بيزيرا لصفوف الزمالك بالميركاتو الصيفي الأخير، وشارك مع الفريق وخاض 8 مباريات سجل هدف وصنع هدفين.

