مصطفى يونس يوضح لمصراوي حقيقة وجود وسيط للتصالح مع الخطيب

كشف مصطفى يونس نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حقيقة ما أثير خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن طلبه الوساطة من أحد الأشخاص للتصالح مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال يونس في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا لا أتحدث بخصوص الأمر الخلاف الخصا بيني وبين محمود الخطيب، لا يوجد صحة حول وجود وسيط بيننا للتصالح".

وأضاف: "أنا لا احتاج أحد يكون وسيط بيني وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي، في كافة التفاصيل".

واختتم يونس تصريحاته: "لم أتحدث عن هذا الأمر منذ شهرين، آخر فيديو أو تصريح خرجت به كان للاحتفال بعد فوز منتخب مصر والتأهل للمونديال".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن في يوليو الماضي، إحالة لاعب الفريق السابق وعضو النادي مصطفى يونس للتحقيق، لما صدر منه تجاه النادي ومجلس إدارته، كما صدر في بيان النادي آنذاك.

أقرأ أيضًا:

بعد رفض مصر.. البرازيل تواجه منتخبا عربيا وديا

بعد التأهل للمونديال.. نجم منتخب قطر يعلن تبرعه لإعادة تعمير غزة