ظهر ياسين منصور اليوم الخميس، للمرة الأولى داخل مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، منذ إعلان ترشحه لانتخابات مجلس إدارة النادي، على منصب نائب الرئيس.

وكان منصور قدم أوراق ترشحه في وقت سابق، على منصب نائب رئيس القلعة الحمراء، في القائمة التي يترأسها محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

وتواجد منصور اليوم الخميس للمرة الأولى، داخل مقر النادي بالشيخ زايد، رفقة باقي المرشحين في قائمة الخطيب، في أولى ندوات القائمة مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

ومن المقرر إقامة انتخابات النادي الأهلي في نهاية شهر أكتوبر الجاري، بشكل خاص يوم 31 أكتوبر الجاري 2025.

قائمة محمود الخطيب في الانتخابات

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

