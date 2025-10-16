مباريات الأمس
مصدر مقرب من رمضان صبحي يكشف موقفه من الانتقال إلى الزمالك

كتب-مراسل مصراوي:

03:54 م 16/10/2025
  رمضان صبحي
  • عرض 7 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 7 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 7 صورة
    احتفال رمضان صبحي مع مايلي
  • عرض 7 صورة
    رمضان صبحي يحتفل بالسيجار
  • عرض 7 صورة
    رمضان صبحي يتوج بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 7 صورة
    رمضان صبحي يتوج بدوري أبطال أفريقيا

كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب بيراميدز، حقيقة اقتراب اللاعب من الرحيل عن الفريق والانضمام إلى الزمالك.

وقال المصدر لمصراوي: "رمضان صبحي لا يفكر نهائيا في الانضمام إلى الزمالك في الفترة المقبلة، واللاعب مستمر مع بيراميدز ولا يفكر في الرحيل".

وأضاف: "اللاعب في حالة الرحيل سيكون رحيله للدوريات الخارجية وليس الدوري المصري نهائيا، وفكرة انتقاله إلى الزمالك عرضت عليه أكثر من مرة ولكنه لم يوافق".

في سياق متصل، يستعد بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي، في الثامنة مساء يوم السبت المقبل، في السوبر الأفريقي.

