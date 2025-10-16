مباريات الأمس
جميع المباريات

"الرعاية بالدولار".. الأهلي يفجر مفاجأة حول ميزانية النادي الجديدة

كتب : محمد خيري

10:57 ص 16/10/2025
أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، سدد جميع الأقساط الخاصة بأراضي جميع الفروع وأصبحت جميعها ملك النادي.

وقال شلبي، في تصريحات تلفزيونية على قناة "cbc": "ميزانية الأهلي تخطت الـ8 مليار جنيه، يخصص منها لفريق الكرة مبلغ لا يتجاوز 1.3 مليار جنيه، وده ناتج من أصول جديدة للنادي، والنادي قام بتسديد كافة الحقوق المستحقة لأراضي النادي وأصبحت جميعها مملوكة للنادي ولا يوجد أي ديون على النادي".

وتابع:" مجلس الخطيب، سدد جميع الأقساط للأراضي التي حصل عليها الأهلي في الفترة الماضية، وجاري عمل دراسة بشأن فرع النادي الجديد في العلمين".

وأضاف:" جميع عقود الرعاية تنتهي الموسم الحالي والأهلي يسعى للتعاقد مع الرعاة في الفترة القادمة بالدولار، عن طريق الاتفاق مع الشركة الأم، وليس لفروع الشركة في مصر، خاصة وأن الأهلي يحتاج العملة الأجنبية لتسديد رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية".

الأهلي سعد شلبي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي ميزانية الأهلي

