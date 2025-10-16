أحمد شوبير يكشف اعتذار أحد المدربين عن الانضمام لجهاز ياس توروب في الأهلي

تقرر أن يغيب لاعب وسط الزمالك، نبيل عماد دونجا، عن الفريق الأبيض خلال المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقبلة.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري، من يوم 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في الإمارات، ويشارك فيها فرق الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز في نصف النهائي يوم 6 نوفمبر، على ملعب محمد بن زايد.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن غياب دونجا عن مشاركة الزمالك في بطولة السوبر بدولة الإمارات، ليس له علاقة بالأزمة التي نشبت في البطولة الماضية، وتعرض اللاعب رفقة الثنائي عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي للحبس هناك بعد التعدي على أحد المنظمين، ولكن لإيقافه من قبل اتحاد الكرة المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إيقاف دونجا 4 مباريات في بطولة السوبر المصري، وذلك بعد أحداث النسخة الماضية.

بناءً على هذا الإيقاف، سيغيب دونجا عن مباراة نصف النهائي، وأيضًا عن المباراة النهائية أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في حال خسر الزمالك، ويمتد الإيقاف ليشمل مباريات أخرى في النسخة التي تليها في حال مشاركة الزمالك.

