بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

- -
15:30

طنطا‏

الغندور يكشف موعد عودة كريم فؤاد لتدريبات الأهلي

كتب : نهي خورشيد

11:28 م 15/10/2025

جمال الغندور

كشف جمال الغندور الحكم الدولي الأسبق، عن موعد عودة كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات والمشاركة بصورة طبيعية بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن كريم بات قريبًاًمن العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للأحمر خلال عشرة أيام فقط، بعد أن أقترب من إنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل كامل.

كما أوضح أن اللاعب أصبح وصل إلى مراحل متقدمة في برنامجه التأهيلي داخل مقر النادي، عقب تعافيه من إصابته الأخيرة في منشأ العضلة الأمامية للساق اليمنى، إذ تشهد حالته تحسناً ملحوظاً .

وأشار الغندور إلى أن اللاعب يخضع حالياً للمرحلة الأخيرة من التأهيل، والتي تركز على رفع الكفاءة البدنية وتقوية العضلات، تمهيداً لدمجه في تدريبات الأهلي بعد نحو عشرة أيام، حال حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

