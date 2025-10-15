10 صور جديدة من خطوبة دونجا لاعب الزمالك

"بينهم عاشور ورضا".. سبب غياب 5 لاعبين عن مباراة الأهلي وإيجل نوار بدوري

أحمد شوبير يكشف اعتذار أحد المدربين عن الانضمام لجهاز ياس توروب في الأهلي

احتفل نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمراسم خطوبته، مستغلًا فترة التوقف الدولي والراحلة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وشارك دونجا متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" العديد من الصور الجديدة من حفل خطوبته رفقة عدد من زملائه بالفريق.

في سياق متصل، يستعد الفريق الأول الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي مساء السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إقرأ أيضًا..

"تنازل عن مستحقات وتأجيل الجلسة".. ماذا حدث في أزمة زيزو والزمالك آخر 48 ساعة؟

الزمالك يستعيد رباعي الفريق الدولي استعدادًا لـ ديكيداها