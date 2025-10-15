مباريات الأمس
دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

- -
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
18:00

السكة الحديد مودرن

10 صور جديدة من خطوبة دونجا لاعب الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

11:06 م 15/10/2025
    خطوبة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك

احتفل نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمراسم خطوبته، مستغلًا فترة التوقف الدولي والراحلة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وشارك دونجا متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" العديد من الصور الجديدة من حفل خطوبته رفقة عدد من زملائه بالفريق.

في سياق متصل، يستعد الفريق الأول الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي مساء السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

"تنازل عن مستحقات وتأجيل الجلسة".. ماذا حدث في أزمة زيزو والزمالك آخر 48 ساعة؟

الزمالك يستعيد رباعي الفريق الدولي استعدادًا لـ ديكيداها

