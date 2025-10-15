"تنازل عن مستحقات وتأجيل الجلسة".. ماذا حدث في أزمة زيزو والزمالك آخر 48

يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه الجديد ياس توروب، لخوض العديد من المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وعودة اللاعبين الدوليين للفريق.

ويخوض المارد الأحمر 4 مباريات هامة خلال شهر أكتوبر الجاري، ما بين مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا ومباريات في بطولة الدوري المحلي أيضًا.

ويستهل النادي الأهلي مبارياته عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، بمواجهة فريق إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستكون مباراة النادي الأهلي أمام إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، هى الأولى للمدرب الجديد للفريق ياس توروب، الذي تولى القيادة الفنية منذ عدة أيام.

مباريات الأهلي في الفترة المقبلة

1- الأهلي ضد إيجل نوار، 18 أكتوبر، 4 مساءً، دوري أبطال أفريقيا

2- الأهلي ضد الاتحاد السكندري، 22 أكتوبر، 5 مساءً، الدوري المصري

3- الأهلي ضد إيجل نوار، 25 أكتوبر، 8 مساءً، الدوري المصري

4- الأهلي ضد بتروجيت، 29 أكتوبر، 8 مساءً، الدوري المصري

