"بداية مرحلة توروب".. ماذا ينتظر الأهلي بعد نهاية فترة التوقف الدولي؟

كتب - يوسف محمد:

06:08 م 15/10/2025
    ياس ثورب مدرب الأهلي الجديد (4)
    ياس ثورب مدرب الأهلي الجديد (3)
    ياس ثورب مدرب الأهلي الجديد (2)
    احتفال الأهلي
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (5) (1)
    شعار النادي الأهلي
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (6) (1)
    لقطات من مباراة الأهلي (3)
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (12) (1)
    الأهلي (3)
    الأهلي (2)

يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه الجديد ياس توروب، لخوض العديد من المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وعودة اللاعبين الدوليين للفريق.

ويخوض المارد الأحمر 4 مباريات هامة خلال شهر أكتوبر الجاري، ما بين مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا ومباريات في بطولة الدوري المحلي أيضًا.

ويستهل النادي الأهلي مبارياته عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، بمواجهة فريق إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستكون مباراة النادي الأهلي أمام إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، هى الأولى للمدرب الجديد للفريق ياس توروب، الذي تولى القيادة الفنية منذ عدة أيام.

مباريات الأهلي في الفترة المقبلة

1- الأهلي ضد إيجل نوار، 18 أكتوبر، 4 مساءً، دوري أبطال أفريقيا

2- الأهلي ضد الاتحاد السكندري، 22 أكتوبر، 5 مساءً، الدوري المصري

3- الأهلي ضد إيجل نوار، 25 أكتوبر، 8 مساءً، الدوري المصري

4- الأهلي ضد بتروجيت، 29 أكتوبر، 8 مساءً، الدوري المصري

أقرأ أيضًا:

غياب يامال ووجود لاعب ليفربول.. ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة

إعادة إعمار غزة.. رئيس فيفا يكشف كواليس مشاركته في مؤتمر السلام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي أخر أخبار الأهلي مباريات الأهلي المقبلة موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار الدوري المصري

فيديو قد يعجبك:



