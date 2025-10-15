كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن وجود فكرة لدى النادي الأهلي، لإضافة عنصر جديد للجهاز الفني الأجنبي بقيادة الدنماركي ييس توروب.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "هناك فكرة ترددت داخل النادي الأهلي، بشأن مدرب حراس المرمى، هل هتبقى حقيقة أو مجرد اقتراح؟".

وأكمل: "لا أحد يعلم حتى الآن، لأن هناك احتمالية لاستمرار أمير عبد الحميد في الجهاز الفني الجديد بقيادة توروب، على غرار الأندية الأوروبية الكبرى بوجود اتنين مدربين لحراسة المرمى".

وأضاف: "تدور فكرة داخل الأهلي حول أن مدرب الحراس الأجنبي سيعاونه أمير عبد الحميد كمدرب حراس مرمى ثانٍ، لكن هذه الفكرة لا تزال قيد البحث والدراسة".

وأختتم تصريحاته: "الفكرة لم تصل إلى القرار الرسمي حتى هذه اللحظة، وهى مجرد كلام في الأروقة، وخلال الساعات المقبلة سوف يتم الاستقرار على الأمور كاملة".