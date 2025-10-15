مباريات الأمس
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

- -
15:00

ريد ستار

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
17:00

كينشاسا

"زي الأندية الأوروبية".. شوبير يكشف تغير مفاجئ في الجهاز الفني الجديد للأهلي

كتب : محمد خيري

12:06 م 15/10/2025
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن وجود فكرة لدى النادي الأهلي، لإضافة عنصر جديد للجهاز الفني الأجنبي بقيادة الدنماركي ييس توروب.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "هناك فكرة ترددت داخل النادي الأهلي، بشأن مدرب حراس المرمى، هل هتبقى حقيقة أو مجرد اقتراح؟".

وأكمل: "لا أحد يعلم حتى الآن، لأن هناك احتمالية لاستمرار أمير عبد الحميد في الجهاز الفني الجديد بقيادة توروب، على غرار الأندية الأوروبية الكبرى بوجود اتنين مدربين لحراسة المرمى".

وأضاف: "تدور فكرة داخل الأهلي حول أن مدرب الحراس الأجنبي سيعاونه أمير عبد الحميد كمدرب حراس مرمى ثانٍ، لكن هذه الفكرة لا تزال قيد البحث والدراسة".

وأختتم تصريحاته: "الفكرة لم تصل إلى القرار الرسمي حتى هذه اللحظة، وهى مجرد كلام في الأروقة، وخلال الساعات المقبلة سوف يتم الاستقرار على الأمور كاملة".

جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة