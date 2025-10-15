مباريات الأمس
"مقالش أنا آسف".. نجم الأهلي السابق ينتقد أسامة نبيه بسبب تصريحاته

كتب : محمد القرش

12:08 ص 15/10/2025

أسامة نبيه

انتقد هاني رمزي النجم الأسبق لنادي الأهلي، أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بسبب التصريحات التي أدلى بها عبر برنامج "الكورة مع فايق" الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وقال رمزي في تصريحات عبر قناة "النهار": "وقت ظهور أسامة نبيه تلفزيونيًا كان خاطئًا والكلام على السوشيال ميديا أثر على المدرب فحب يطلع يدافع عن نفسه لكن كلامه انقلب عليه خصوصًا أنه في وقت صعب والجماهير غضبانة من خروج المنتخب مبكرًا".

وأضاف: "المشكلة الكبيرة أن أسامة نبيه معتذرش نهائيا ومقالش في أي جملة أنا آسف عن اللي حصل وأنه درس استفدنا منه، إنما دا محصلش".

وواصل: "توقيت التصريحات غير موفق تمامًا، وأنا مقتنع ان منتخب الناشئين ماهو إلا مرحلة تحضيرية من أجل التأهيل للمنتخب الأول".

واختتم: "كنت هعذره لو كان الكلام في مؤتمر صحفي مضطر يطلعه بسبب البروتوكول الخاص للمنتخب، إنما مش في برنامج مخصوص وأطلع أبرئ نفسي واتهم ناس تانيين".

أسامة نبيه منتخب مصر للشباب هاني رمزي الأهلي

