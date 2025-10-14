مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

2 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

مصدر مقرب من خوان بيزيرا لمصراوي: تمثيل منتخب مصر سيكون حلمًا للاعب

كتب : هند عواد

06:07 م 14/10/2025
كشف مصدر مقرب من البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب على المستوى الدولي.

وقال المصدر: "تمثيل منتخب مصر؟ الأمر سيكون حلما بالنسبة لنا، اللعب مع صلاح، خوان لم يلعب من قبل أبدا للمنتخب البرازيلي، بالتالي يمكنه تمثيل أي منتخب آخر، في حال الحصول على الجنسية".

وأضاف: "إذا وجه الاتحاد المصري الدعوة له، سنكون سعداء جدا بذلك، تخيل هجوم المنتخب سيكون صلاح وخوان".

وانضم خوان بيزيرا إلى الزمالك، في الانتقالات الصيفية الماضية، وخاض مع الفريق 8 مباريات، سجل هدفا وصنع هدفين.

