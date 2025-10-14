هل تسبب في وداع مصر لكأس العالم للشباب؟.. حمادة أنور يرد

"صاحب موقف".. ماذا قال مجدي عبد الغني عن محمد أبو تريكة؟

استنكر حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب الشباب ما يتردد عن كونه السبب في خروج المنتخب الوطني من كأس العالم بعد حصوله على بطاقة صفراء لاعتراضه على الحكم.

وقال أنور في تصريحات لقناة أم بي سي مساء الإثنين:"من يقول إنني السبب هذا ليس صحيحًا فأنا لست السبب في خروج المنتخب بسبب البطاقة الصفراء واللائحة غريبة للغاية لأول مرة في حياتي أرى منتخب لا يتأهل بسبب البطاقات".

وأشار المدير الإداري لمنتخب الشباب إلى أنهم كانوا يعلمون باللائحة جيدًا:"ولكن الغريب بالنسبة لي أن يتم تفضيل اللعب النظيف على المواجهات المباشرة، ماحدث هو أننا عندما طلبنا من الحكم مراجعة الفيديو الحكم الرابع قال لي (لا) لذلك قلت له (لماذا لا؟) أقسم بالله لم أقل غير ذلك".

وأتم حمادة أنور تصريحاته بالإشارة إلى أن اتحاد الكرة لم يقصر معهم قبل كأس العالم:"خضنا مواجهات قوية بعد كأس أمم أفريقيا وواجهنا منتخب المغرب للشباب وخضنا معسكرًا في تشيلي وأعتذر للجماهير على المستوى في كأس العالم وعدم تخطي دور المجموعات وبالأرقام فتجربتنا ليست ناجحة".

وكان منتخب مصر قد ودع كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي لصالح صاحب الأرض بسبب لائحة اللعب النظيف.

