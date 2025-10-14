مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

2 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

جميع المباريات

إعلان

هل تسبب في وداع مصر لكأس العالم للشباب؟.. حمادة أنور يرد

كتب : مصراوي

04:56 م 14/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب
  • عرض 6 صورة
    مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب
  • عرض 6 صورة
    مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب
  • عرض 6 صورة
    مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب
  • عرض 6 صورة
    مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استنكر حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب الشباب ما يتردد عن كونه السبب في خروج المنتخب الوطني من كأس العالم بعد حصوله على بطاقة صفراء لاعتراضه على الحكم.

وقال أنور في تصريحات لقناة أم بي سي مساء الإثنين:"من يقول إنني السبب هذا ليس صحيحًا فأنا لست السبب في خروج المنتخب بسبب البطاقة الصفراء واللائحة غريبة للغاية لأول مرة في حياتي أرى منتخب لا يتأهل بسبب البطاقات".

وأشار المدير الإداري لمنتخب الشباب إلى أنهم كانوا يعلمون باللائحة جيدًا:"ولكن الغريب بالنسبة لي أن يتم تفضيل اللعب النظيف على المواجهات المباشرة، ماحدث هو أننا عندما طلبنا من الحكم مراجعة الفيديو الحكم الرابع قال لي (لا) لذلك قلت له (لماذا لا؟) أقسم بالله لم أقل غير ذلك".

وأتم حمادة أنور تصريحاته بالإشارة إلى أن اتحاد الكرة لم يقصر معهم قبل كأس العالم:"خضنا مواجهات قوية بعد كأس أمم أفريقيا وواجهنا منتخب المغرب للشباب وخضنا معسكرًا في تشيلي وأعتذر للجماهير على المستوى في كأس العالم وعدم تخطي دور المجموعات وبالأرقام فتجربتنا ليست ناجحة".

وكان منتخب مصر قد ودع كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي لصالح صاحب الأرض بسبب لائحة اللعب النظيف.

اقرأ أيضًا:
محمد صلاح وزوجته يثيران الجدل بسبب "شنطة وساعة".. ما القصة؟

"اجتماع بطلب من الخطيب".. قرار جديد من الأهلي تجاه عماد النحاس (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمادة أنور كأس العالم تحت 20 عاماً كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب منتخب مصر تحت 20 عامًا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| صندوق النقد يرفع توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح