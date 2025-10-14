"أمر سهل".. رد رسمي حاسم من إدارة الزمالك على رحيل حسام عبد المجيد

طالب وائل القباني نجم الزمالك السابق، برحيل يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أن إمكانياته أقل من الأبيض.

وقال القباني في تصريحات إذاعية لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "أرفض استمرار يانيك فيريرا مع الزمالك، وكان يجب أن يرحل خلال فترة التوقف الدولي، واستمراره علامة استفهام".

وأضاف: "فيريرا لايجيد قراءة المباريات وغير مصنف ضمن المدربين الكبار، والزمالك بحاجة إلى التعاقد مع مدير فني يليق بأحلام وطموحات جماهيره ويستطيع أن يحقق ألقاب".

وتابع: "أزمات اوضه اللبس في الزمالك ستظل مستمرة للأسف، بسبب تاخر المستحقات المالية، وأتمنى أن يصرف مجلس الزمالك ولو جزء من المستحقات قبل عودة الدوري الممتاز".

وأختتم القباني تصريحاته قائلا: "لاعبو الزمالك لن يلعبوا للفريق بأسم الانتماء، ولكن الأمور المادية في المقام الأول عند أي لاعب".

