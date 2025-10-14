زيزو يُرزق بمولود جديد.. ويكشف الاسم

"كل الأهالي منتظرني".. مرتضى منصور يعلن الترشح للبرلمان عن هذه الدائرة

أعلن أحمد حسام "زيزو" لاعب الأهلي اليوم الثلاثاء رزقه بمولود جديد ابنة اسماها سوفيا.



ونشر أحمد سيد "زيزو" عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة Story صورة له مع الطفلة، مُذيلها بتعليق:"الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله اليوم بمولود أتم الله به علينا نعمته، وسألناه أن يجعلها من عباده الصالحين، البارين، الحافظين لكتابه، وأن ينبته نباتًا حسنًا ويجعلها قرة عين لنا".

وأتم زيزو بقوله:"نسأل الله أن يبارك في عمرها ويرزقها السعادة والتوفيق وأن يحفظها بعينه التي لا تنام الحمدلله دائمًا وأبدًا".

وكان زيزو قد رُزق من زوجته بابنة سابقة اسماها آيلا.

اقرأ أيضًا:

"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟

"معندوش أكل وعاوز يجيب والدته".. الغندور يستغيث بما يحدث مع لاعب الزمالك الأجنبي