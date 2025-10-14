مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

زيزو يُرزق بمولود جديد.. ويكشف الاسم

كتب : مصراوي

12:49 م 14/10/2025
    زيزو وآيلا
    آيلا
    زيزو وآيلا
    أحمد سيد زيزو وصوفيا
    زيزو وآيلا
    زيزو وآيلا

أعلن أحمد حسام "زيزو" لاعب الأهلي اليوم الثلاثاء رزقه بمولود جديد ابنة اسماها سوفيا.

ونشر أحمد سيد "زيزو" عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة Story صورة له مع الطفلة، مُذيلها بتعليق:"الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله اليوم بمولود أتم الله به علينا نعمته، وسألناه أن يجعلها من عباده الصالحين، البارين، الحافظين لكتابه، وأن ينبته نباتًا حسنًا ويجعلها قرة عين لنا".

وأتم زيزو بقوله:"نسأل الله أن يبارك في عمرها ويرزقها السعادة والتوفيق وأن يحفظها بعينه التي لا تنام الحمدلله دائمًا وأبدًا".

وكان زيزو قد رُزق من زوجته بابنة سابقة اسماها آيلا.

