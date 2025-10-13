الثلاثاء.. حدث لأول مرة بمران الأهلي تحت قيادة توروب

"بالزي المغربي".. لاعبي منتخب مصر الثاني يشاركون مجموعة من الصور مع أحمد

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

يستعد المدير الفني الدنماركي لفريق الأهلي يس توروب لقيادة التدريبات يوم غد الثلاثاء لأول مرة بعد توليه مهمة القيادة الفنية خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو بعد فترة مؤقتة قاد بها عماد النحاس الفريق.

وسيشهد مران الأهلي يوم غد الثلاثاء لأول مرة اكتمال الصفوف خلال فترة التوقف الدولي بعدما اقتصر خلال الأيام الماضية على تدريبات تأهيلية للمصابين.

وهو مادفع توروب، بحسب مصدر مسؤول بالجهاز الفني للأهلي لمصراوي، لمنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين ويوم أمس الأحد؛ لعدم اكتمال الصفوف سواء عن طريق اللاعبين أو الجهاز المعاون.

ويستعد فريق الأهلي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي لمواجهة نظيره إيجل نوار البوروندي في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي و إيجل نوار البوروندي

الأهلي سيلتقي إيجل نوار البوروندي عند الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري.

