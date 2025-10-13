مباريات الأمس
"سألهما عن وضع الفريق".. ثنائي الزمالك يزور حسن شحاتة في المستشفى

كتب : مصراوي

05:47 م 13/10/2025

حسن شحاتة

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

زار قائد فريق الزمالك عمر جابر ومدير الكرة بالنادي عبدالناصر محمد نجم فريقهم والمدير الفني السابق له حسن شحاتة بالمستشفى للاطمئنان على صحته.

واطمأن عبد الناصر محمد وعمر جابر ، بحسب بيان رسمي صادر عن الزمالك اليوم الإثنين، على حالة حسن شحاتة، وأعربا عن خالص أمنياتهما له بالشفاء العاجل.

وفي نفس الوقت حرص حسن شحاته، بحسب البيان ذاته، على الاطمئنان من الثنائي على فريق الزمالك، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للفريق في الفترة المقبلة.

الحالة الصحية لحسن شحاتة

حسن شحاتة كان قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة وآلام شديدة في المعدة نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

وأوضح أحمد شوبير تفاصيل الوعكة الصحية للمدرب الأسبق لمنتخب مصر، حيث قال: "حسن شحاته عانى من ارتفاع حاد في نسبة الصفرة وآلام شديدة في المعدة".

واختتم: "الأطباء اكتشفوا دخول الصفرة إلى المرارة، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي بشكل سريع لتركيب دعامة"

حسن شحاتة عمر حابر عبدالناصر محمد الزمالك الحالة الصحية لحسن شحاتة

