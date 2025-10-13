مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

2 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

- -
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

هل يوجد خلاف مع حسام حسن؟.. منتخب مصر يكشف موقف انضمام الشناوي

كتب : مصراوي

04:21 م 13/10/2025

حسام حسن مدرب منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام أحمد الشناوي إلى صفوف منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي ازمة بينه وبين حسام حسن.

وقال سعفان الصغير في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "باب منتخب مصر مفتوح لجميع اللاعبين ولا يوجد أي خلافات مع أي لاعب".

وأضاف: "أحمد الشناوي واحد من أفضل الحراس المتواجدين في مصر، ولا يوجد أي خلاف معه أو مع حسام حسن، والفترة المقبلة ستشهد انضمامه لصفوف المنتخب بشكل طبيعي".

وتابع: "سيتم الاستعانة بأحمد الشناوي في الفترة المقبلة، ومن الوارد أن تكون البداية في الدورة الودية التي ستكون الإمارات في الشهر المقبل، وسيبقى باب المنتخب مفتوح لأي لاعب يتألق ونحن نعمل في مركب واحد".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر أحمد الشناوي سعفان الصغير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحسن الجنيه وتراجع النفط.. هل تعيد الحكومة النظر في أسعار البنزين والسولار؟
سعر الذهب اليوم بمصر يقفز لقمة تاريخية جديدة
ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة
اشتباكات مسلحة بين حماس وعائلات مسلحة.. ماذا حدث في غزة أمس؟ (فيديو)