تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

- -
19:00

الأهلي

بتواجد "آمر وليان".. استقبال خاص من زوجة حسام حسن للعميد بعد إنجاز المونديال (فيديو)

كتب : محمد خيري

10:39 ص 13/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أزمة زوجة حسام حسن
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن وزوجته في زيارة لمرضى مستشفى العجمي
  • عرض 9 صورة
    استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو (8)
  • عرض 9 صورة
    استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو (6)
  • عرض 9 صورة
    استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو (4)
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن وزوجته
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن وزوجته 1 (1)
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن وزوجته في زيارة لمرضى مستشفى العجمي

حرصت السيدة دان أدم، زوجة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، على استقباله بالغناء، فور الانتهاء من مواجهة غينيا بيساو، التي أقيمت أمس الأحد، بعد تحقيق إنجاز الوصول إلى كأس العالم 2026.

ونشرت زوجة "العميد"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لاستقباله أمام المنزل بالزغاريد والغناء، ومعها أبنائه أمر وليان، احتفالا بقيادة الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وتفوق منتخب مصر على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أفريقيا.

وأكد حسام حسن مدرب منتخب مصر سعادته بتحقيق الفوز على غينيا بيساو، في ختام التصفيات الأفريقية، عقب ضمان التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه سيقاتل للمنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية رغم صعوبة المنافسة، ومتطرقًا للحديث عن علاقته بمحمد صلاح نجم الفراعنة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر زوجة حسام حسن كأس العالم 2026 تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026

أخبار

