حرصت السيدة دان أدم، زوجة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، على استقباله بالغناء، فور الانتهاء من مواجهة غينيا بيساو، التي أقيمت أمس الأحد، بعد تحقيق إنجاز الوصول إلى كأس العالم 2026.

ونشرت زوجة "العميد"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لاستقباله أمام المنزل بالزغاريد والغناء، ومعها أبنائه أمر وليان، احتفالا بقيادة الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وتفوق منتخب مصر على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أفريقيا.

وأكد حسام حسن مدرب منتخب مصر سعادته بتحقيق الفوز على غينيا بيساو، في ختام التصفيات الأفريقية، عقب ضمان التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه سيقاتل للمنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية رغم صعوبة المنافسة، ومتطرقًا للحديث عن علاقته بمحمد صلاح نجم الفراعنة.