هل طلب أشرف داري الرحيل عن الأهلي مقابل 150 مليون؟.. والده يكشف

تحدث زهير داري والد اللاعب أشرف داري مدافع النادي الأهلي، عن حقيقة رحيل نجله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعام 2026.

ويعاني "داري"، من الإصابة في الفترة الحالية، وغاب عن مباريات النادي الأهلي الماضية، وعانى أيضا من الإصابات العديدة منذ الانضمام للنادي الأهلي الموسم الماضي.

وقال زهير داري في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "لا صحة بشأن إمكانية رحيل نجلي عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف: "لم نطلب من الأهلي 150 مليون من أجل الموافقة على رحيل اللاعب عن الفريق سواء على سبيل البيع أو الإعارة أو فسخ التعاقد".