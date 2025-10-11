مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

0 1
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 11
18:00

ميكال

زيارة خاصة من وزير الرياضة لمرتضى منصور بعد الوعكة الصحية

كتب : محمد القرش

07:53 م 11/10/2025

مرتضى منصور وأشرف صبحي

وجه المستشار مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حرص على زيارته اليوم السبت.

وكتب مرتضى عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "المستشار مرتضى منصور يوجة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لزيارته في منزله عقب صلاة المغرب للاطمئنان على صحته".

وأضاف: "وشرح المستشار الحالة الصحية التي تعرض لها أسبابها وانواع العلاج الذي نصحة الاطباء السادة الدكاترة طارق يوسف وماهر الجارحي ووليد علي بتناوله".

واختتم: "وطمأن المستشار الوزير الحمد لله بتحسن حالته الصحية وسيحاول النزول غدا بإذن الله".

وكان أعلن أحمد مرتضى منصور عن تعرض والده لأزمة صحية وصفها بـ "طارئة وصعبة"، حيث اعتذر بالنيابة عنه لكل من حاول التواصل معه خلال الأيام الماضية.

