مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
18:00

ميكال

جميع المباريات

مدرب الأهلي يكشف كواليس حديثه الأول مع الخطيب

كتب : هند عواد

04:44 م 11/10/2025
كشف الدنماركي ياس ثورب المدير الفني الجديد للأهلي، كواليس حديثه مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، فور وصله إلى مصر.

وقال ياس ثورب في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "هذه أول زيارة لي لمصر وخاصة للقاهرة، لكنني قرأت الكثير عن هذه المدينة وأنا متشوق جدًا للتعرف عليها".

وأضاف: "أثناء حديثي مع رئيس النادي (محمود الخطيب)، أعطاني لمحة مختصرة عن تاريخ هذا النادي وأخبرني بمدى عظمته، وكم الإنجازات التي حققها الفريق في السنوات الماضية".

واختتم: "سمعت وقرأت الكثير عن النادي، لكن بعد المجيء إلى هنا شعرت بمدى عظمته، عقلية هجومية.. سيطرة.. جاذبية.. نجاح".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياس ثورب الأهلي الخطيب مدرب الأهلي كواليس حوار ياس ثورب مع الخطيب

