مدرب الأهلي يكشف كواليس حديثه الأول مع الخطيب

أشرف بنشرقي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة 10 من الدوري

من هو يوسف حسن لاعب الزمالك السابق بعدما خطف الأنظار مع والدته؟

كشف الدنماركي ياس ثورب المدير الفني الجديد للأهلي، كواليس حديثه مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، فور وصله إلى مصر.

وقال ياس ثورب في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "هذه أول زيارة لي لمصر وخاصة للقاهرة، لكنني قرأت الكثير عن هذه المدينة وأنا متشوق جدًا للتعرف عليها".

وأضاف: "أثناء حديثي مع رئيس النادي (محمود الخطيب)، أعطاني لمحة مختصرة عن تاريخ هذا النادي وأخبرني بمدى عظمته، وكم الإنجازات التي حققها الفريق في السنوات الماضية".

واختتم: "سمعت وقرأت الكثير عن النادي، لكن بعد المجيء إلى هنا شعرت بمدى عظمته، عقلية هجومية.. سيطرة.. جاذبية.. نجاح".