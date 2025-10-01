مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

- -
17:15

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

شوبير يصدم جماهير الأهلي حول موعد عودة إمام عاشور للتدريبات

كتب- محمد عبدالهادي:

11:11 م 01/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (7)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (5)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وأسرته في الساحل
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي (2)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أخر مستجدات الحالة الصحية للاعب الفريق إمام عاشور، وذلك بعد إصابة مؤخرًا بفيروس A، والذي أبعده عن المشاركة مع الفريق.

وقال شوبير خلال برنامجه "حارس الأهلي"، عبر قناة النادي:" إمام عاشور يخضع لتحاليل دورية لمتابعة حالته الصحية، لكن النتائج لا تزال مرتفعة عن المعدل الطبيعي، وهو ما يؤجل عودته للتدريبات حتى إشعار آخر.

وتابع: " عاشور يستمر غيابه عن المشاركة في التدريبات، وكل فترة يخضع لتحاليل، والطبيب يتابعه باستمرار، وسيقوم بعمل تحاليل جديدة الأسبوع المقبل".

واختتم:" إمام عاشور يستمر غيابه عن المشاركة في التدريبات منذ 14 سبتمبر وتخطينا الأسبوعين ولن يعود قبل شهر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي شوبير إصابة إمام عاشور أحمد شوبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة