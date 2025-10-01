شوبير يصدم جماهير الأهلي حول موعد عودة إمام عاشور للتدريبات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أخر مستجدات الحالة الصحية للاعب الفريق إمام عاشور، وذلك بعد إصابة مؤخرًا بفيروس A، والذي أبعده عن المشاركة مع الفريق.

وقال شوبير خلال برنامجه "حارس الأهلي"، عبر قناة النادي:" إمام عاشور يخضع لتحاليل دورية لمتابعة حالته الصحية، لكن النتائج لا تزال مرتفعة عن المعدل الطبيعي، وهو ما يؤجل عودته للتدريبات حتى إشعار آخر.

وتابع: " عاشور يستمر غيابه عن المشاركة في التدريبات، وكل فترة يخضع لتحاليل، والطبيب يتابعه باستمرار، وسيقوم بعمل تحاليل جديدة الأسبوع المقبل".

واختتم:" إمام عاشور يستمر غيابه عن المشاركة في التدريبات منذ 14 سبتمبر وتخطينا الأسبوعين ولن يعود قبل شهر".