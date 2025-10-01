بعد اقتراب عودته .. ماذا قدم ياسين منصور في تجربته الأولى مع الأهلي؟

بات ياسين منصور قريبا من خوض تجربته الثانية مع النادي الأهلي، بعدما استقر محمود خطيب رئيس مجلس إدارة الزمالك على وجوده في قائمته للانتخابات المقبلة، كنائب للرئيس.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتولى فيها ياسين منصور منصبا بالنادي الأهلي، ففي يوم 16 مايو 2021، تولى منصب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.

واستمر ياسي منصور في رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم، حتى مايو 2023، عندما رحل عن منصبه من أجل مصلحة النادي، حسبما وصف في تصريحات سابقة.

وقال ياسين منصور في تصريحات عبر قناة أون: "علاقتي جيدة جدا بمحمود الخطيب، ولم تتأثر برحيلي، لقد دعوته إلى بيتي منذ أسبوعين فضلا عن حضوره حفل زفافي ابنتي".

وأضاف: "قرار الرحيل كان من أجل مصلحة الأهلي، قد تحدث اختلافات في وجهات النظر ويقع الصدام، رغم أنه منحني المسؤولية كاملة وكافة الصلاحيات كرئيس لشركة الكرة لكني رفضت ذلك، إذا أخطأت في قرارتي ستلومه الجمعية العمومية لأنه رئيس النادي والشركة تابعة له وليس العكس".

وخلال رئاسة ياسين منصور لشركة الأهلي لكرة القدم، حقق الفريق عدة بطولات أبرزها لقبي دوري أبطال أفريقيا ولقبي السوبر الأفريقي.

كما تعاقد الأهلي مع العديد من الصفقات، خلال رئاسة ياسين منصور لشركة الكرة، مثل بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد قندوسي وبرونو سافيو.