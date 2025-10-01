مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

ليون

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

بعد اقتراب عودته .. ماذا قدم ياسين منصور في تجربته الأولى مع الأهلي؟

كتب : هند عواد

11:06 م 01/10/2025

ياسين منصور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات ياسين منصور قريبا من خوض تجربته الثانية مع النادي الأهلي، بعدما استقر محمود خطيب رئيس مجلس إدارة الزمالك على وجوده في قائمته للانتخابات المقبلة، كنائب للرئيس.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتولى فيها ياسين منصور منصبا بالنادي الأهلي، ففي يوم 16 مايو 2021، تولى منصب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.

واستمر ياسي منصور في رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم، حتى مايو 2023، عندما رحل عن منصبه من أجل مصلحة النادي، حسبما وصف في تصريحات سابقة.

وقال ياسين منصور في تصريحات عبر قناة أون: "علاقتي جيدة جدا بمحمود الخطيب، ولم تتأثر برحيلي، لقد دعوته إلى بيتي منذ أسبوعين فضلا عن حضوره حفل زفافي ابنتي".

وأضاف: "قرار الرحيل كان من أجل مصلحة الأهلي، قد تحدث اختلافات في وجهات النظر ويقع الصدام، رغم أنه منحني المسؤولية كاملة وكافة الصلاحيات كرئيس لشركة الكرة لكني رفضت ذلك، إذا أخطأت في قرارتي ستلومه الجمعية العمومية لأنه رئيس النادي والشركة تابعة له وليس العكس".

وخلال رئاسة ياسين منصور لشركة الأهلي لكرة القدم، حقق الفريق عدة بطولات أبرزها لقبي دوري أبطال أفريقيا ولقبي السوبر الأفريقي.

كما تعاقد الأهلي مع العديد من الصفقات، خلال رئاسة ياسين منصور لشركة الكرة، مثل بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد قندوسي وبرونو سافيو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين منصور الأهلي محمود خطيب الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة