مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

الخطيب يجتمع مع المرشحين قبل إعلان قائمته الانتخابية في الأهلي

كتب : نهي خورشيد

11:03 م 01/10/2025

محمود الخطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نهى خورشيد

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدداً من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس الإدارة المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وضم اللقاء عدداً من أعضاء المجلس الحاليين، وهم: محمد شوقي، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، محمد سراج الدين، مهند مجدي، ومي عاطف، إلى جانب مجموعة من الأسماء الجديدة التي أبدت رغبتها في الترشح، أبرزهم: إبراهيم العامري، كريم التهامي، جيانا فاروق، عبد الله العياشي، رويدا هشام، ورنا إبراهيم.

وفي سياق متصل، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاثنين الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب قائمة محمود الخطيب الإنتخابية الخطيب يجتمع مع المرشحين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة