الخطيب يجتمع مع المرشحين قبل إعلان قائمته الانتخابية في الأهلي

كتب - نهى خورشيد

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدداً من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس الإدارة المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وضم اللقاء عدداً من أعضاء المجلس الحاليين، وهم: محمد شوقي، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، محمد سراج الدين، مهند مجدي، ومي عاطف، إلى جانب مجموعة من الأسماء الجديدة التي أبدت رغبتها في الترشح، أبرزهم: إبراهيم العامري، كريم التهامي، جيانا فاروق، عبد الله العياشي، رويدا هشام، ورنا إبراهيم.

وفي سياق متصل، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاثنين الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.