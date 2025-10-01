موعد إعلان محمود الخطيب قائمته لخوض انتخابات الأهلي

يجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، باللجان الاستشارية في النادي، لبحث احتياجات القلعة الحمراء، قبل اختيار قائمته لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال مصدر لمصراوي: "الاجتماع الأول لمحمود الخطيب سيكون مع لجنة الحكماء التي تضم حاليًا الكابتن حسن حمدي، الدكتور حسن مصطفى، جمال الجارحي وسامي زهران".

وأضاف: "أيضًا هناك لجنة من الشباب تضم بعض الكوادر المهتمة بشئون النادي؛ لسماع رؤيتها ومناقشة الموقف من العملية الانتخابية؛ للحفاظ على مسيرة النادي".

واختتم المصدر: "من المقرر أن يعلن محمود الخطيب عن قائمته الانتخابية خلال الـ 24 ساعة المقبلة؛ للتقدم بالأوراق قبل غلق باب الترشيح المحدد له مساء الجمعة".

بيان عاجل من محمود الخطيب

تراجع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن قراره بعدم الترشح لانتخابات القلعة الحمراء المقبلة، وقال في بيان رسمي: "لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسؤولية، واضعًا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبًا وعرفانًا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من 55 عامًا، كان النادي الأهلي - وما يزال - هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري".

وأضاف: "خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في 2023، تأثرت حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنت سابقًا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع لمجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوط؛ تفاديًا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا... ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي".

واختتم: "ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة.. كل الشكر والتقدير لهم جميعًا، وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة للاستمرار في موقع المسؤولية بما يتوافق مع الحالة الصحية. النادي الأهلي يستحق... شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. "الظهر والسند" في كل الظروف".

