كشفت التحقيقات تفاصيل جريمة مقتل سيدة مشردة عُثر على جثمانها داخل ماسورة صرف صحي فارغة بأحد شوارع دائرة قسم شرطة الجيزة، حيث تبين أن عامل خردة وراء ارتكاب الواقعة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل إحدى مواسير الصرف الصحي الفارغة والمعدة للتركيب بالشارع. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة.

العثور على جثة مشردة داخل ماسورة صرف يقود لضبط عامل بالجيزة

وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مشردة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن عاملًا يعمل في جمع الخردة هو مرتكب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه تعرف على المجني عليها أثناء وجودها بالشارع، وجلس معها قبل أن تنشب بينهما مشادة تطورت إلى اعتداء عليها بالضرب ثم خنقها حتى فارقت الحياة داخل ماسورة صرف صحي كبيرة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه ترك الجثمان داخل الماسورة وفر هاربًا من مكان الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثمان المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة.

