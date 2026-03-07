إعلان

القصة الكاملة وراء مقتل سيدة مشردة وإلقاء جثمانها داخل ماسورة صرف صحي بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

11:22 ص 07/03/2026 تعديل في 11:22 ص

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحقيقات تفاصيل جريمة مقتل سيدة مشردة عُثر على جثمانها داخل ماسورة صرف صحي فارغة بأحد شوارع دائرة قسم شرطة الجيزة، حيث تبين أن عامل خردة وراء ارتكاب الواقعة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل إحدى مواسير الصرف الصحي الفارغة والمعدة للتركيب بالشارع. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة.

العثور على جثة مشردة داخل ماسورة صرف يقود لضبط عامل بالجيزة

وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مشردة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن عاملًا يعمل في جمع الخردة هو مرتكب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه تعرف على المجني عليها أثناء وجودها بالشارع، وجلس معها قبل أن تنشب بينهما مشادة تطورت إلى اعتداء عليها بالضرب ثم خنقها حتى فارقت الحياة داخل ماسورة صرف صحي كبيرة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه ترك الجثمان داخل الماسورة وفر هاربًا من مكان الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثمان المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل سيدة مقتل سيدة مشردة ماسورة صرف صحي عامل خردة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أيمن بهجت قمر يعلق على جدل الأعلى مشاهدة في دراما رمضان..ماذا قال؟
دراما و تليفزيون

أيمن بهجت قمر يعلق على جدل الأعلى مشاهدة في دراما رمضان..ماذا قال؟
لغز حطام العراق.. كيف كشفت بقايا "الرمح الأزرق" تفاصيل عملية اغتيال خامنئي؟
شئون عربية و دولية

لغز حطام العراق.. كيف كشفت بقايا "الرمح الأزرق" تفاصيل عملية اغتيال خامنئي؟
بالصور.. وزراء الرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين في حفل النادي الأهلي
أخبار وتقارير

بالصور.. وزراء الرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين في حفل النادي الأهلي
تعرض لاعتداء وحشي.. تفاصيل صادمة في واقعة "كلب السويس" (صور)
أخبار المحافظات

تعرض لاعتداء وحشي.. تفاصيل صادمة في واقعة "كلب السويس" (صور)
بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
شئون عربية و دولية

بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان