زوار موقع مصراوي انتظروا تغطية خاصة لمباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة الجيش الرواندي، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

إلى أحداث المباراة:

الدقيقة 13: تسديدة من محمد حمدي والدفاع يتصدى

الدقيقة 18: توقف المباراة لعلاج إيفرتون

الدقيقة 28: تبديل اضطراري لبيراميدز لخروج زلاكة للإصابة ودخول عبد الرحمن مجدي

الدقيقة 48: فيستون ماييلي يسجل هدف التقدم لبيراميدز

