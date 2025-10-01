كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات، الأحداث داخل نادي الزمالك، وتحركات مجلس الإدارة من أجل حسم مصير البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق بعد الخسارة من الأهلي.

قال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير": "أتمنى من إدارة الزمالك عدم التعجل في اتخاذ القرارات الصعبة، خاصة وأنه من الممكن أن تزيد من الأخطاء".

وأوضح: "الزمالك قال حاجة غريبة جدًا أمس، إن هناك اجتماع طارئ ودي، والحقيقة لا يوجد أي شيء بهذا الشكل، أما أن يكون طارئ أو يكون ودي".

وأكمل: "كان من المقرر أن يناقش الاجتماع أمرين، مسألة المستحقات ومصير فيريرا، وتم تأجيله، ولكن لدي معلومة إن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، يدعم بقوة بقاء فيريرا ورافض فكرة مناقشة استمراره من عدمه لما بعد مباراة المحلة وهذا تفكير عقلاني جدًا".

وأضاف: "على مستوى الإدارة فهناك عدد كبير من الأعضاء يروا أن فيريرا لم يقدم أي شيء مع الزمالك وممكن يمشي، ولكن حسين لبيب رئيس النادي وهشام نصر النائب داعمين لرأي جون إدوارد".

وأكمل: "لا يوجد أي حديث عن رحيل المدرب، سوى عقب لقاء المحلة، ولدي اختلاف مع إدارة الزمالك، على إعادة فتح الملف مرة أخرى خلال فترة التوقف الدولي، أرى إنه طالما ترغب في ذلك عليك دارسة الأمر من الآن، حتى لا تتفاقم الأزمة لديك خاصة وأن الإمكانيات المالية في النادي ليست جيدة ومتاحة".

وشدد: "هو بس السؤال هتتفاوض إزاي، والفريق لا يملك مدرب مؤقت، حتى طارق مصطفى تم تعيينه مؤخرًا لتدريب فريق أهلي بنغازي كيف تريد أن يترك عمله من أجل أن يأتي لتدريب الفريق بشكل مؤقت".

واختتم تصريحاته: "هذه هي أزمات خسارة المباريات الكبرى، خاصة وأن الزمالك كان يعول على الفوز في القمة، ويتصدر الدوري وسيصدر كل هذه المشاكل للأهلي".