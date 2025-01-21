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منتخب الناشئين يختتم معسكره بفوز ودي على بسيون برباعية نظيفة

05:53 م الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منتخب 2008 ضد بسيون
  • عرض 5 صورة
    منتخب 2008 ضد بسيون
  • عرض 5 صورة
    هاني أبو ريدة وجهاز منتخب 2008
  • عرض 5 صورة
    منتخب 2008 ضد بسيون
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كتبت - نهى خورشيد:

اختتم منتخب مصر للناشئين، مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكأس، معسكره التدريبي بفوز كبير على فريق بسيون بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بمركز المنتخبات الوطنية.

جاءت المباراة في إطار استعدادات الفراعنة لخوض بطولة أمم إفريقيا للناشئين، المقررة في مارس المقبل.

وافتتح عبد العزيز الزغبي الهدف الأول، ثم أضاف سلمان محمد الهدف الثاني، فيما سجل مالك معتصم الهدف الثالث، واختتم أدم محمد الرباعية.

حرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور المباراة إلى جانب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الإدارة، والكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد.

,قاموا بمصافحة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس واللاعبين، مؤكّدين دعمهم الكامل للفريق في مشواره القادم.

منتخب مصر للناشئين منتخب الناشئين يختتم معسكره منتخب الناشئين يفوز على بسيون بطولة أمم إفريقيا للناشئين
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