كتب ـ محمد الهادي:

عمرو جمال، المعروف بـ"الغزال"، هو أحد أبرز المهاجمين الذين تخرجوا من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

امتلك اللاعب موهبة فذة في مركز المهاجم الصريح، وكان يتوقع له مستقبل كبير في الكرة المصرية، لكن مسيرته شهدت تقلبات عديدة، جعلته نموذجًا للاعب الذي مر بظروف صعبة بين النجاح والإخفاق.

بدايات عمرو جمال الواعدة مع الأهلي

ظهر عمرو جمال لأول مرة مع الفريق الأول للنادي الأهلي في موسم 2013-2014، وسرعان ما أثبت قدرته على أن يكون المهاجم الأساسي للفريق.

وتميز بقدراته التهديفية، وسرعته، وذكائه في التحرك داخل منطقة الجزاء، مما جعله الخيار الأول لمدرب الأهلي آنذاك محمد يوسف.

سجل أهدافًا حاسمة في مسيرة الأهلي، أبرزها في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2013، وكان جزءًا من الفريق الذي حقق اللقب.

لعنة الإصابة تضرب عمرو جمال

في عام 2014، تعرض عمرو جمال لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة الأهلي أمام الأسيوطي في الدوري.

وكانت هذه الإصابة نقطة تحول في مسيرته، إذ ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وعانى من صعوبة استعادة مستواه السابق.

التراجع والبحث عن فرصة جديدة

بعد عودته من الإصابة، واجه عمرو جمال صعوبة في استعادة مستواه التهديفي، مع قدوم لاعبين جدد للنادي الأهلي، مثل وليد أزارو ومروان محسن، وتراجع ترتيب عمرو جمال في قائمة المهاجمين.

لجأ إلى خوض تجارب احترافية بحثًا عن فرصة جديدة، مثل :

بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي (2017): تجربة جيدة نسبياً، لكنه لم يحقق النجاح المتوقع.

هلسنكي الفنلندي (2019): قدم أداءً جيدًا، لكنه لم يستمر لفترة طويلة.

عودة عمرو جمال للدوري المصري

عاد عمرو جمال إلى الدوري المصري من بوابة أندية مثل طلائع الجيش وفيوتشر قبل أن يستقر مؤخرًا مع حرس الحدود.

مع طلائع الجيش، قدم موسمًا جيدًا حيث ساهم في قيادة الفريق لتحقيق كأس السوبر المصري 2021 على حساب الأهلي.

أظهر في هذه الفترة تحسنًا في مستواه، حيث لعب دور المهاجم القائد وأثبت أنه لا يزال قادرًا على العطاء.

التحديات التي واجهها عمرو جمال

1. الإصابات المتكررة:

الإصابات خاصة الرباط الصليبي أثرت على سرعته وقدرته على التحرك في المساحات.

2. الضغوط الجماهيرية:

كونه مهاجمًا للأهلي، تعرض لانتقادات كثيرة من الجمهور بسبب عدم استقرار مستواه بعد الإصابة.

3. عدم الثبات الفني:

الانتقال بين أكثر من فريق ودوري أثر على انسجامه وتطوره كلاعب.

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