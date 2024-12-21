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"ظهور للمرة الأولى".. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

11:20 م السبت 21 ديسمبر 2024
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    تدريبات الأهلي
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    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
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    تدريبات الأهلي
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    تدريبات الأهلي
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    تدريبات الأهلي
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كتب - مراسل مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري غداً، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثالثة بالبطولة.

ويتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي، الظهور الأول بشكل أساسي للمدافع المغربي أشرف داري.

ومن المتوقع أن يدخل النادي الأهلي لقاء الغد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أشرف داري، رامي ربيعة ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم وسام أبوعلي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة، برصيد أربع نقاط من مباراتين، فيما يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من نفس عدد المباريات.

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