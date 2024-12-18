شوبير يكشف رد فعل كهربا بعد الهزيمة من باتشوكا

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كتب- نهى خورشيد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رد فعل محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الكروي بالقلعة الحمراء عقب تسببه في الهزيمة من باتشوكا المكسيكي بكأس التحدي.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه "حارس الأهلي":" أن محمود كهربا يعاني من حالة نفسية سيئة للغاية بعد خسارة فريقه أمام باتشوكا بالدوري المكسيكي".

وكان كهربا أهدر ركلة الجزاء الرابعة للأهلي، في اللقاء الذي انتهي لصالح الفريق المكسيكي بنتيجة 6-5.