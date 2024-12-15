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موعد مباراة بريست و "نانت مصطفى محمد" والقناة الناقلة

02:44 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت ومنتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري بصفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد لظهور محتمل اليوم الأحد مع فريقه أمام نظيره بريست.

فريق نانت يحل عند السادسة من مساء اليوم ضيفًا على نظيره بريست ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت إكسترا 2.

ويحتل فريق نانت قبل المباراة المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق الأهداف عن رين صاحب المركز 12 وستراسبورج صاحب المركز 14.

ويحتل فريق بريست المركز 11 بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

اللاعب صاحب الـ 27 عامًا شارك بقميص نانت خلال الموسم الجاري بـ 12 مباراة سجل خلالها هدفًا بواقع 450 دقيقة لعب.

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مصطفى محمد نانت الفرنسي الدوري الفرنسي موعد مباراة مصطفى محمد القادمة بريست ضد نانت
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