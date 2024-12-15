موعد مباراة بريست و "نانت مصطفى محمد" والقناة الناقلة

مصدر لمصراوي: جروس وصل إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري بصفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد لظهور محتمل اليوم الأحد مع فريقه أمام نظيره بريست.

فريق نانت يحل عند السادسة من مساء اليوم ضيفًا على نظيره بريست ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت إكسترا 2.

ويحتل فريق نانت قبل المباراة المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق الأهداف عن رين صاحب المركز 12 وستراسبورج صاحب المركز 14.

ويحتل فريق بريست المركز 11 بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

اللاعب صاحب الـ 27 عامًا شارك بقميص نانت خلال الموسم الجاري بـ 12 مباراة سجل خلالها هدفًا بواقع 450 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

15 صورة ترصد لعنة نهائيات فيفا مع الأهلي