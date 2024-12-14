أحمد مجدي: نتائج الزمالك أمام المصري ليست جيدة.. ولكن نريد الفوز للانفراد بالصدارة

كتب ـ رامي بشاي:

قال أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، إن نتائج فريقهم بالفترة الأخيرة أمام المصري ليست جيدة ولكنهم سيسعون للفوز عليه للانفراد بالصدارة.

الزمالك يستعد لمواجهة مهمة أمام نظيره المصري البورسعيدي عند السادسة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

وأضاف مجدي، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم السبت:"نتائج الزمالك أمام المصري لم تكن أفضل شيء خلال الفترة الماضية، ونسعى حالياً لتحقيق الفوز من للانفراد بصدارة المجموعة ونعد الجماهير بتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز، واللاعبون يعلمون جيداً قيمة نادي الزمالك والجميع سيحارب من أجل اسم القلعة البيضاء رغم صعوبة الوضع الحالي".

وأشار القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك إلى أنه لابد أن يخوض اللاعبون المباراة بروح من أجل اسم نادي الزمالك لاسيما وأن الفريق حامل اللقب ويسعى للحفاظ على بطولة الكونفدرالية.

وتابع:"الفريق لديه الحافز لتخطي الصعاب بالرغم من صعوبة اللقاء، ولكن الزمالك قادر بخبرات لاعبيه أمثال عمر جابر وعبد الله السعيد وأحمد مصطفى "زيزو" وباقي زملائهم على تحقيق الفوز وكل فريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، ولكن مباراة المصري مختلفة خاصة وأن كلا الفريقين كتاب مفتوح للأخر، وبعض الأخطاء الفردية هي التي ستحسم المباراة والتفاصيل الصغيرة تحسم المباريات القوية".

وأختتم مجدي تصريحاته بقوله:"عامل تواجد الجماهير أمر إيجابي جداً لانهم يحفزون اللاعبين باستمرار وهم بمثابة نصف قوة الفريق ونسعى لإسعادهم".

فريق الزمالك يتصدر قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره المصري.

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