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"يعني لنا الكثير".. كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي

03:24 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    لاعبو الأهلي يحتلفون بالهدف الرابع (1)
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    لاعبو الأهلي يحتلفون بالهدف الرابع (1)
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    لاعبو الأهلي يحتلفون بالهدف الرابع (1)
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كتب - محمد الميموني:

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الشكر لجماهير المارد الأحمر على الدعم والمساندة لفريقهم.

ونشر كولر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، قائلاً: "شكر كبير لكل المشجعين على دعمكم المستمر طاقتكم وشغفكم يعني لنا الكثير ونتمنى لكم جميعاً يوم أحد رائع".

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا أمس السبت، على نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 5\2، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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