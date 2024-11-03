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صدام بين كولر وطبيب الأهلي بسبب ما حدث مع أشرف داري

11:16 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

السويسري مارسيل كولر

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، غضب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من الجهاز الطبي للفريق بسبب أشرف داري مدافع الأهلي.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "الأهلي أعلن إصابة أشرف داري مجددًا ومعلومتنا إن الإصابة في نفس الكاحل وهذا كان سبب حدوث مشكلة جديدة بين كولر وطبيب الفريق".

وتابع:"الإصابة عبارة عن كدمة قوية في نفس القدم بسبب استلام كرة قوية في المران واللاعب اشتكى من ألم شديد ولم يستكمل المران".

وأكمل:"الموقف من بدايته إن اللاعب حصل على حقنة كورتيزون بعد إصابته مع منتخب المغرب، وتسببت في مشكلة في فترة علاجه واللاعب خضع لأكثر من أشعة مع الأهلي وكان يتم تجهيزه ببرنامج تأهيلي كامل".

وأوضح: "اللاعب كان يشعر بآلام ولكنه كان منتظم في فترة تأهيله كما وضعها الجهاز الطبي والفني".

وأضاف: "كولر كان يرى أن الجهاز الطبي أخطأ بتأكيده على جاهزية داري بنسبة 100% وبعدها بسبب استلام كرة تتجدد الإصابة، واللاعب سيغيب على الأقل لمدة شهر عن المباريات بسبب الإصابة".

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الأهلي أشرف داري أخبار الأهلي النادي الأهلي
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