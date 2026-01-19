مباريات الأمس
بعد طرحها بقليل.. نفاد تذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

02:55 م 19/01/2026

جمهور الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي نفاد جميع تذاكر مباراة نادي الزمالك أمام المصري ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتُقام المباراة يوم 25 يناير الجاري، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواصلة منافساته في البطولة القارية وسط حضور جماهيري كبير، ما يعكس الإقبال الكبير على مواجهة الفريقين.

وكانت شركة تذكرتي قد طرحت أسعار التذاكر حسب الدرجات، كالتالي:

الدرجة الأولى: 400 جنيه

كبار الزوار: 1000 جنيه

الدرجة الثالثة يسار/يمين: 75 جنيهًا

الدرجة الثانية: 200 جنيه

ويأتي نفاد التذاكر تأكيدًا على الشعبية الكبيرة التي يحظى بها ناديي الزمالك والمصري، وسط ترقب كبير لمنافسات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

