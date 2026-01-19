أحدهم مباراة الزمالك.. إعلان عقوبات الجولة السابعة لبطولة كأس الرابطة

الركراكي يحسمها.. هل يستقيل من تدريب المغرب بعد الخسارة من السنغال؟

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن عقوبات الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة، والتي أقيمت خلال الأيام الماضية بفترة التوقف الدولي.

وشهدت العقوبات، توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك، بينما جاءت باقي العقوبات على كل فريقي الجونة ومودرن سبورت.

جاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المصري والزمالك:توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة

مباراة مودرن سبورت والجونة:توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب عدم تواجد سيارتي الإسعاف في الوقت المحدد وفقا للائحة.

إيقاف عبد الجواد محمد أحمد، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.