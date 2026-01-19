مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

أحدهم مباراة الزمالك.. إعلان عقوبات الجولة السابعة لبطولة كأس الرابطة

كتب : محمد عبد الهادي

05:16 م 19/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (7)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (3)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (6)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (2)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (4)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (11)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (9)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (10)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (8)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك والمصري (5)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والمصري
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والمصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن عقوبات الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة، والتي أقيمت خلال الأيام الماضية بفترة التوقف الدولي.

وشهدت العقوبات، توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك، بينما جاءت باقي العقوبات على كل فريقي الجونة ومودرن سبورت.

جاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المصري والزمالك:توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة

مباراة مودرن سبورت والجونة:توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب عدم تواجد سيارتي الإسعاف في الوقت المحدد وفقا للائحة.

إيقاف عبد الجواد محمد أحمد، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الزمالك والمصري عقوبات رابطة الأندية الزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة البابا تواضروس
أخبار مصر

في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة البابا تواضروس
منصة مصر العقارية.. غدا بداية الحجز الإلكتروني لشقق ظلال
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية.. غدا بداية الحجز الإلكتروني لشقق ظلال

"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك
أخبار و تقارير

"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك
كشوف عذرية وتجويع حتى الموت.. تفاصيل جديدة في وفاة فتاة قنا ضحية والدها
أخبار المحافظات

كشوف عذرية وتجويع حتى الموت.. تفاصيل جديدة في وفاة فتاة قنا ضحية والدها
"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح