قرار سار من مجلس الزمالك للاعبين قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

03:41 م 19/01/2026
قام مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للفريق الأول لكرة القدم، لتوفير الاستقرار والدعم قبل المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة المصري يوم 25 يناير الجاري ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، فقد اتفق المجلس الأبيض مع جون إدوارد المدير الرياضي على صرف جزء من مستحقات اللاعبين، على أن يتم تسوية باقي المستحقات لاحقًا، لضمان استمرار التركيز الفني والجاهزية البدنية قبل المباريات القادمة.

وأشار المصدر إلى أن النادي يمر حاليًا بأزمة مالية، إلا أن المجلس يبذل جهودًا لتخفيف الأعباء عن اللاعبين وضمان بيئة مستقرة داخل الفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك الزمالك والمصري الكونفدرالية

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح