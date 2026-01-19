بعد العودة من المغرب.. قرار جديد في الزمالك بشأن انضمام الدوليين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 يناير الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني قد منح الخماسي الدولي: محمد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، ومحمد شحاتة، راحة لمدة يومين، عقب عودتهم إلى القاهرة مساء أمس، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أُقيمت في المغرب.

ويواصل الزمالك تحضيراته لمواجهة المصري المقرر إقامتها يوم 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط تركيز الجهاز الفني على تجهيز جميع العناصر بالشكل الأمثل قبل اللقاء.