منصة مصر العقارية.. غدا بداية الحجز الإلكتروني لشقق ظلال

تبدأ منصة مصر العقارية، غدًا الثلاثاء 20 يناير، إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق مشروع ظلال عبر الموقع الإلكتروني للمنصة، هنا

وأوضحت المنصة، أنه تم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء لحجز شقق مشروع ظلال والتي تتواجد في مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور والعلمين الجديدة والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والشروق وحدائق العاصمة.

وكانت وزارة الإسكان طرحت 9 آلاف شقة نوفمبر الماضي ضمن مشروعات ظلال في 8 مدن بمساحات من 114 وحتى 227 مترا.

وتبدأ أسعار شقق ظلال من 3 ملايين جنيه وحتى 7 ملايين و922 ألف جنيه.

وجاءت مواعيد باقي المشروعات على النحو التالي:

مشروع الإسماعيلية: الخميس 22 يناير 2026.

- مشروعات جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر: الإثنين والثلاثاء 26 و27 يناير 2026.

المواعيد الجديدة جاءت بعد أن تم تعطيل الحجز الإلكتروني الأسبوع الماضي، حيث أكدت منصة مصر العقارية أنه حتى الآن لم يتم حجز أو تخصيص أي وحدة سكنية، مشددة على أن جميع الوحدات ما زالت متاحة بالكامل، ولن يتم تنفيذ أي إجراءات تخصيص خلال فترة التحديثات الجارية.

