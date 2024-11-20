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موقف إنساني من النني بخصوص محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

06:25 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد النني
  • عرض 15 صورة
    محمد النني
  • عرض 15 صورة
    محمد النني
  • عرض 15 صورة
    هدف محمد النني
  • عرض 15 صورة
    النني وشحاتة وأحمد عيد
  • عرض 15 صورة
    محمد النني
  • عرض 15 صورة
    محمد النني
  • عرض 15 صورة
    محمد النني
  • عرض 15 صورة
    محمد النني
  • عرض 15 صورة
    محمد النني
  • عرض 15 صورة
    محمد النني
  • عرض 15 صورة
    محمد شوقي
  • عرض 15 صورة
    محمد شوقي - لاعب كفر الشيخ
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    محمد شوقي مع محمد مجدي افشة لاعب الاهلي
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كتب - يوسف محمد:

حرص محمد النني لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، على مساندة ودعم أسرة الراحل محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء.

وأعاد محمد النني، نشر رسالة اللاعب محمد سمير لاعب فريق زد، والذي يطالب فيها جميع اللاعبين بمحاولة جمع مبلغ مالي لمساعدة أسرة الراحل محمد شوقي.

وقام بإعادة نشر المنشور الخاص بحمد سمير، وعلق عليه: "فكرة ممتازة، انا معاك يا محمد ياريت تبعتلى الرقم على رسائل الصفحة".

وكان نادي كفر الشيخ، أعلن صباح أمس الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري، وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد شوقي.

ويذكر أن محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، كان قد تعرض لأزمة خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدوري القسم الثاني المصري، يوم الأربعاء الماضي بعدما سقط مغشياً عليه داخل أرض الملعب وتم نقله إلى مستشفى الزرقا، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

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محمد النني محمد شوقي وفاة اللاعب محمد شوقي أسرة اللاعب محمد شوقي
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