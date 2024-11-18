قصات الشعر الجريئة تهيمن على لاعبات ولاعبي الدوري المصري (صور)

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"ملاكي".. 4 صور جديدة لإمام عاشور وابنته في ملعب التتش

كتبت - نهى خورشيد

لطالما اشتهر نجوم الدوري المصري الممتاز بظهورهم بقصات شعر غريبة وغير مألوفة، إلا أن اللافت للنظر مؤخراً هو انضمام اللاعبات إلى هذا الاتجاه بظهورهن بـ"نيو لوك".

وكانت النيجيرية تشارتي روبن، لاعبة فريق سيدات الأهلي، محط الأنظار منذ بداية الموسم الاستثنائي لدوري السيدات، بجانب تألقها وظهورها بشعر قصير باللون الأصفر، بأسلوب قريب من قصات الشباب.

لكنها فاجأت الجميع مؤخراً بتحويل لون شعرها إلى الأحمر، لتبدو أقرب إلى نجوم الدوري المصري الرجال.

روبن ليست الأولى داخل القلعة الحمراء التي تعتمد تغييرات جريئة في مظهرها، إذ سبقها إمام عاشور الذي اشتهر بتغيير لون وتسريحة شعره بشكل مستمر.

كما ارتبط اسم باسم مرسي، لاعب الإسماعيلي حالياً، بمثل هذه الإطلالات خلال فترته مع الزمالك، حيث لفت الأنظار بتسريحات وألوان شعر غير تقليدية أثارت انتباه جماهير الرياضية المصرية.

لم تقتصر الظاهرة على لاعبي الأهلي والزمالك فقط، بل امتدت لتشمل نجوم أندية أخرى.

ففي مباراة مصر وبوروندي ضمن دورة الألعاب الأفريقية، لفت أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، الأنظار بظهوره بتسريحة شعر غريبة.

كما برز عبد الرحمن عاطف "أجويرو" نجم سبورتنج الحالي والمحلة السابق، كأحد اللاعبين الذين اشتهروا بصبغ شعرهم بألوان مميزة، حيث تألق لفترة طويلة بشعر مصبوغ باللون الأصفر.