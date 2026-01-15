موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر، عندما يواجه طلائع الجيش مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يواجه الأهلي طلائع الجيش، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة السابعة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الجولة السابعة من كأس عاصمة مصر، عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري للبطولة.

حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يدير الحكم وائل فرحان، مباراة الأهلي والجيش، ويعاونه كل من، محمد عزازي مساعد أول، رجب محمد مساعد ثاني، فيما يأتي جبل السيد كحكم رابع.

ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر؟

يحتل الأهلي المركز الرابع بترتيب المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، ويتأهل إلى دور ربع النهائي، أول وثاني المجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين احتلا المركز الثالث.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي كالآتي:

1- طلائع الجيش: 10 نقاط - لعب 5 مباريات

2- إنبي: 9 نقاط - لعب 5 مباريات

3- فاركو: 9 نقاط - لعب 6 مباريات

4- الأهلي: 6 نقاط - لعب 5 مباريات

5- المقاولون العرب: 8 نقاط - لعب 5 مباريات

6- غزل المحلة: 7 نقاط - لعب 5 مباريات

7- سيراميكا كليوباترا: 3 نقاط - لعب 5 مباريات

ويحتاج الأهلي للفوز على طلائع الجيش، مع تعثر إنبي صاحب المركز الثاني، للتأهل إلى دور ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

